富邦媒前3季 每股賺11.05元

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（中央社記者江明晏台北26日電）富邦媒第3季合併營收創歷史第3高，每股盈餘（EPS）3.46元，累計前9月合併營收約716.3億元，年成長16.4%，每股盈餘達（EPS）11.05元。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，第3季合併營收創歷史第3高的佳績，約為新台幣235.6億元，營業利益為8.8億元，歸屬於母公司業主稅後純益7.6億元，每股盈餘（EPS）3.46元。

累計前9月合併營收約716.3億元，較去年同期成長16.4%，營業利益29.4億，歸屬於母公司業主稅後純益24.1億元，每股盈餘達（EPS）11.05元。

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今年第3季momo網路購物營運也繳出單季歷史第3高的表現，業績占比為公司營業額逾9成，年增14.3%。momo今年第3季在3C家電、居家生活、美妝保健、流行精品、運動休閒等皆維持雙位數的成長，而在今年第3季總交易訂單數量、平均訂單金額、每位消費者平均購買頻率皆較去年同期成長。

綜觀第3季驅動營運成長動能，富邦媒指出，除受惠於中元節、七夕情人節、父親節、中秋節等四大節慶超夯的買氣外；今年暑假隨著疫情趨緩，掀起一波國內出遊潮，爾後加上解封議題發酵，旅遊商機續旺；接續開學商機湧現，加上3C品牌新機輪番推出，皆為本季營運添翼；而後疫時代網購保健商機熱度不減，除了保健食品、個人營養品、防疫用品買氣持續熱絡外，夏季時節纖體相關商品也備受市場青睞。（編輯：林興盟）1111026