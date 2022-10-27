台積電領軍 台股盤中漲逾200點挑戰萬三

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）雖然美國科技股大跌，美股反彈氣勢受挫，不過台股在台積電重申明年持續成長帶動下，演出近期少見的大漲行情，盤中勁揚逾200點，最高來到12954.32點，站上10日線12916點，逼近13000點關卡。

截至10時55分，加權股價指數上漲162.99點、為12892.04點、成交值新台幣989.41億元。

台積電盤中最高來到389元，上漲13元，漲幅逾3%，貢獻百點功不可沒，也重新凝聚潰散的多頭信心。聯發科開高走高，盤中588元，漲逾1%；鴻海力守平盤104元之上，大立光走勢震盪。

傳產、金融族群也有表現，造紙、玻璃類股上漲約3%；金融類股盤中漲勢收斂，漲幅約0.4%。惟成交值尚未明顯增溫，多頭追價意願仍薄弱。

投顧業者表示，美國聯邦準備理事會（Fed）升息態度堅定、美晶片禁令延燒，加上地緣政治因素影響，短線台股受利空消息壟罩，上檔賣壓相當沉重，所幸國安基金仍在場上，加上限空令有望壓抑空方氣焰，電子權值股能否持續吸引資金進駐，將是台股能否朝13000點關卡邁進的關鍵。

分析師指出，台股雖站上10日線，但仍未突破今年以來的下降壓力線，加上月線13168點、季線14260點已呈下彎，上檔層層賣壓不容小覷，所幸美元指數近期已露疲態，在國際股市未有大幅震盪下，來自於外資的賣超力道可望暫緩，若企業第3季財報能有亮眼表現，個股可望能在大環境不佳下有突出表現。（編輯：楊蘭軒）1111027