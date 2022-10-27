長榮航看客運營收 估2023年中復甦至疫情前8成

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（中央社記者賴言曦米蘭27日電）長榮航空米蘭航點25日開航，總經理孫嘉明表示，米蘭線第4季訂票率已達8成且還有成長空間，預估今年第4季客運營收有望月月增；經營團隊看好明年年中在新航點、增班挹注下，客運營收可望恢復至疫情前的8成水準。

10月25日開航的米蘭航點是長榮航空在歐洲的第5個航點，此前長榮航空已有飛航巴黎、阿姆斯特丹、倫敦、維也納等航點。隨著台北－慕尼黑航線將在11月3日開航，屆時長榮航空飛往歐洲將達6個航點，是台灣布局歐洲航網最綿密的航空公司。

孫嘉明表示，歐洲航線是長榮航空最早復甦的市場，未來成長性甚至可望超出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的表現。隨著米蘭、慕尼黑等新航點陸續開出，歐洲線占整體客運營收已至2成；其中，米蘭第4季的訂票率更已達到8成，預計還會逐步增加。

他表示，目前10月客運營收已看到明顯成長的跡象，預估第4季客運營收將隨著訂票率上升逐月增加，明年1月則在農曆春節等旺季需求下表現「會很好」，客運業務可說是「人潮漸漸到，客收月月高」。

除了積極布局歐洲線，孫嘉明也提到，為爭取北美到菲律賓的中轉商機，規劃明年第2季開出菲律賓克拉克航點，未來長榮航空在菲律賓將會有宿霧、馬尼拉、克拉克3個航點，挹注客運營收。

航班部分，長榮航空企劃室副總經理廖至維指出，今年底預估整體航班數將恢復至疫情前的5成，明年進一步成長至8成；北美航線目前每週飛航近50班，明年5月將增至每週85班；新開出的米蘭航點則希望最快明年暑假前增至每週飛4班，長期目標朝每天飛1班努力。

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日本線方面，廖至維表示，9月起訂票情況呈大幅成長，10月訂票數是9月的雙倍，11、12月增幅則是10月的5成以上，預計明年中回到疫情前的7成；明年第1季規劃增班至每週80班以上。

展望明年，廖至維認為，雖然兩岸航線增班難，但隨著新航點開出、既有中長程航線陸續增班下，明年年中，客運營收有望回到疫情前的8成以上，明年底進一步成長至9成。（編輯：楊蘭軒）1111027