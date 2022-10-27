證交所法說會搭主題講座 半導體產業率先開講

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（中央社記者潘智義台北27日電）台灣證券交易所今天宣布，將自10月31日起舉辦主題式產業講座及喬福等5家上市公司法人說明會，法說首日將同步邀請專家分析半導體產業。

台灣證券交易所發布新聞稿指出，為協助投資人聚焦產業基本面，於10月31日邀請財團法人資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）鄭凱安博士，以半導體新興應用及發展趨勢為題進行講座。

證交所說明，這次5家參與法說會的公司包括10月31日的喬福，主要從事生產切削中心機、電腦車床製造與買賣業務，為國內中大型工具機製造廠，以ROUNDTOP品牌行銷全球；111年上半年合併營收為新台幣2.25億元，每股盈餘0.71元。

第二場法說也在10月31日舉行，為欣天然，主要以導管供應用戶可燃性天然氣作為燃料，並提供用戶瓦斯管、瓦斯安全設備設計與施工，供應新北市中和、永和、新店、深坑及台北市文山區共計5個行政區；並配合政府各項公共工程建設、危老及重劃區建案，延伸埋設管線。111年上半年合併營收11.06億元，較去年同期成長7.8%，每股盈餘0.50元。

第三場11月2日的新建，營業項目主要為土木工程、建築工程及機電工程，土木工程主要為高速公路、一般道路、捷運工程等；建築工程則為國宅、學校、住宅大樓為主，近期除積極參與各項公共建設外，積極拓展BOT興建工程及統包工程業務，運用50年工程經驗、技術人才等條件，面對多變的工程環境，採多角化經營，以達永續發展目標。111年上半年度合併累計營收32.82億元，每股盈餘-1.45元。

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第四場11月4日的百容，主要生產半導體導線架、電子零組件、機械式繼電器及步進馬達，產品應用於汽車電子、工業控制、自動控制、通訊及消費性電子等相關。111年上半年度合併營收達12.02億元，成長20.92%，每股盈餘1.12元。

第五場為11月4日的台橡，主要產品為各種合成橡膠製造及銷售，為亞洲市場舉足輕重的合成橡膠產業領導者，提供合成橡膠（SR）與苯乙烯崁段共聚物（SBC）材料的解決方案，透過輪胎、製鞋、塑料改質、黏著劑及多項特用化學終端應用，與客戶共同創造更加安全健康、永續環保的美好生活。111年上半年度合併營收達176.17億元，年增5.25%，每股盈餘1.7元。（編輯：趙蔚蘭）1111027