聯強杜書伍：供應鏈庫存去化有解 估明年首季好轉

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（中央社記者吳家豪台北27日電）3C通路商聯強集團總裁杜書伍今天受訪指出，全球處於高通貨膨脹，導致供應鏈庫存過高，業者和通路都在積極調整IT價格出清，預期庫存問題到今年底會落底，明年第1季有望好轉。

杜書伍今天出席2022遠見高峰會專題論壇，以「啟動數位轉型，迎向創新變革」為題分享看法，會後接受媒體聯訪。

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被問及全球景氣，杜書伍表示，目前的經濟循環相關因素呈現週期短、變化大的特性，雖然有不利因素，但業界已有應對措施，可以在短時間內讓經濟不利情況產生變化。儘管業界保守看待明年全球景氣，他仍保持審慎樂觀的看法。

杜書伍表示，疫情紅利結束後，全球處於高通膨，導致供應鏈庫存過高，末端的通路業者都在積極調整IT產品價格、出清庫存，這個現象如果持續幾個月，庫存問題就可能反轉，預期到今年底會落底，明年第1季有機會好轉。（編輯：張均懋）1111027