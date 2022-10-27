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聯強杜書伍：供應鏈庫存去化有解 估明年首季好轉

2022/10/27 20:58（10/27 21:11 更新）
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2022第20屆遠見高峰會27日下午在台北舉行閉幕典禮暨贈獎儀式，遠見．天下文化事業群創辦人暨董事長高希均（左）頒贈獎座給終身成就獎得主、聯強國際集團總裁杜書伍（右）。中央社記者郭日曉攝 111年10月27日
2022第20屆遠見高峰會27日下午在台北舉行閉幕典禮暨贈獎儀式，遠見．天下文化事業群創辦人暨董事長高希均（左）頒贈獎座給終身成就獎得主、聯強國際集團總裁杜書伍（右）。中央社記者郭日曉攝 111年10月27日
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（中央社記者吳家豪台北27日電）3C通路商聯強集團總裁杜書伍今天受訪指出，全球處於高通貨膨脹，導致供應鏈庫存過高，業者和通路都在積極調整IT價格出清，預期庫存問題到今年底會落底，明年第1季有望好轉。

杜書伍今天出席2022遠見高峰會專題論壇，以「啟動數位轉型，迎向創新變革」為題分享看法，會後接受媒體聯訪。

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被問及全球景氣，杜書伍表示，目前的經濟循環相關因素呈現週期短、變化大的特性，雖然有不利因素，但業界已有應對措施，可以在短時間內讓經濟不利情況產生變化。儘管業界保守看待明年全球景氣，他仍保持審慎樂觀的看法。

杜書伍表示，疫情紅利結束後，全球處於高通膨，導致供應鏈庫存過高，末端的通路業者都在積極調整IT產品價格、出清庫存，這個現象如果持續幾個月，庫存問題就可能反轉，預期到今年底會落底，明年第1季有機會好轉。（編輯：張均懋）1111027

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