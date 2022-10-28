台達電看第4季營運持平 明年整體成長趨勢不變

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）台達電子第3季及累計前3季營收及獲利均繳出歷史新高；執行長鄭平表示，第4季看來與第3季相當，明年第1季會低於第4季，但維持年成長，明年整體營運維持成長趨勢不變。

台達電今天舉行法人說明會，第3季及前3季累計營收與獲利，均繳出歷史新高水準，單季稅後盈餘新台幣110.69億元，年增74%、季增45%；每股盈餘（EPS）4.26元，毛利率重回30%大關，攀升至30.28%，其中來自基礎設施事業產品年增115%，電源及零組件產品年增76%，最弱的自動化也有11%成長。

累計台達電前3季營收來到2788億元，年增21%，稅後盈餘247.55億元，年增21%，EPS為9.53元，年增20.48%。

鄭平表示，各個事業部需求都不錯，供應鏈及原物料問題緩解下，推動第3季營運創高；目前除了某些非常高階材料及汽車少部分有缺貨，其他都沒有缺貨。第4季預估與第3季差不多，明年整體還是成長趨勢，第1季為傳統淡季、會較今年第4季下滑，但仍可維持年成長。

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鄭平指出，電動車、自動化、智能樓宇都是中長期明確的趨勢，雖然中國市場工業自動化短期受到些影響，成長相對較平緩，但仍是必走的方向，ICT（資通訊）、Data Center也都是持續成長的態勢。

台達電表示，第3季毛利率突破3成，主要還是規模經濟，單季營收維持在千億以上水準，毛利率可維持在3成水準。至於匯率問題，台達電指出，匯率變動對台達電整體影響並不會很大，大多自然避險互相抵銷。台達第3季來自匯兌收益貢獻為8.74億元，高於上季的5.69億元。（編輯：楊蘭軒）1111028