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中鋼提升資安防護 與調查局簽合作備忘錄

2022/10/28 18:21（10/28 18:51 更新）
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為響應政府提升資安防護至國家安全等級政策，維護產業營業秘密及防範企業貪瀆，中鋼董事長翁朝棟（右）28日與法務部調查局長王俊力（左）簽署「資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享」合作備忘錄。（中鋼提供）中央社記者潘智義傳真 111年10月28日
為響應政府提升資安防護至國家安全等級政策，維護產業營業秘密及防範企業貪瀆，中鋼董事長翁朝棟（右）28日與法務部調查局長王俊力（左）簽署「資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享」合作備忘錄。（中鋼提供）中央社記者潘智義傳真 111年10月28日
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（中央社記者潘智義台北28日電）為響應政府提升資安防護至國家安全等級政策，維護產業營業秘密及防範企業貪瀆，中鋼公司今天與法務部調查局舉行「資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享」合作備忘錄簽訂儀式。

中鋼公司發布新聞稿指出，將攜手法務部調查局，共同強化資安防禦及營業秘密保護措施，穩固永續經營競爭力。

中鋼公司董事長翁朝棟致詞時表示，中鋼公司成立至今持續精進業務資訊化能力，近期致力推動高值化精緻鋼廠與發展綠能產業，例如二號高爐已成為國內首座智慧高爐，除為提升爐況穩定性及製程效率所建置27項智能模組外，各項操作及維護作業，甚至走在業界前端的高規格電磁鋼片等精緻鋼品研發及生產技術，皆需要專利及營業秘密的智財保護。

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調查局長王俊力致詞時說明，資通安全及營業秘密保護是政府當前重要的施政目標，調查局近年來偵辦境外電腦犯罪及網路駭侵案件中發現，駭客攻擊目標有鎖定國家關鍵基礎設施趨勢，駭侵事件有賴相關單位及時通報與提供完整資料，以利透過國際合作調查追緝。

中鋼解釋，今天雙方完成合作備忘錄簽署，未來在資通安全聯防、營業秘密保護與防範企業貪瀆，以及人員招募等方面攜手合作，將中鋼公司的資安防護及營業秘密保護，提升至國家安全等級。（編輯：林興盟）1111028

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