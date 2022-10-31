美股4大指數大漲 法人：台股短線反覆打底

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）美股4大指數大漲，台股加權指數28日下跌137.95點，收在12788.42點，週線連3黑。法人表示，市場期待美國聯準會放緩升息步調，但台股近期量縮，觀望氣氛仍未減，預期短線台股反覆打底。

外界期望美國聯邦準備理事會（Fed）政策轉向，蘋果（Apple）財報佳，激勵美股28日大漲、週線收紅。道瓊工業指數終場上漲828.52點，或2.59%，收在32861.80點，標準普爾500指數上漲93.76點，或2.46%，收在3901.06點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲309.78點，或2.87%，收在11102.45點，費城半導體指數上漲93.058點，或3.98%，收在2433.656點。

台股加權指數28日下跌137.95點，收在12788.42點，成交值新台幣1727.29億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超116.46億元，其中自營商賣超23.27億元，投信買超18.08億元，外資及陸資賣超111.27億元。

在台指期淨部位，三大法人淨空單增加3743口，使留倉部位轉為淨空單1835口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3638口至6653口。

根據統計，今年截至10月28日，外資累計賣超台股規模達1兆3459億元，相較之下，本土資金投信累計買超台股2531億元。

台股近期低迷，熱錢轉向匯出，新台幣兌美元匯率28日終結連2升，收盤收32.148元，貶值4分。

本土期貨法人指出，美股大漲，市場期待美國聯準會（Fed）放緩升息步調，但台股近期相對量縮，顯示觀望氣氛仍未減，預期短線台股指數仍將呈現反覆打底。

對中國鄭州園區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況，鴻海集團30日聲明表示，在園區與當地政府配合防疫下，疫情逐步控制中；30日起對有意返鄉員工，做好點對點有序返鄉服務，集團協調其他園區產能備援，降低可能影響。

東元董事長邱純枝29日表示，美國聯準會傳出有意放慢升息步調，估是調節市場氣氛的方法，目前沒看到通膨明顯改善跡象，對明年景氣看法還是不敢樂觀，東元明年整體業績將力拚持續成長。

本週包括世界先進、環球晶、群聯、台郡、盛群、研華、義隆、南茂、國巨等電子科技股，將陸續召開法人說明會並公布第3季財報，此外中華電與亞太電也將召開法說會，市場關注電子產業到明年上半年景氣以及電信商布局進展。

上市櫃公司陸續公布第3季財報，譜瑞-KY第3季稅後淨利9.92億元，是7季來新低，每股純益12.38元。因電腦市況持續低迷，譜瑞-KY於28日預期，第4季營收將約1億至1.1億美元，季減3成。

測試介面廠中華精測28日預估，第4季營運辛苦，探針卡占比續下滑，明年第1季營運會最辛苦，但明年第2季營收和毛利率可望回升，目前並沒有縮減資本支出規劃。

半導體封測廠力成28日預估第4季本業會持續衰退，明年第1季落底，今年合併營收力拚持平或小增，明年資本支出規模將減少40%，明年上半年營收將呈現年減。

台達電子第3季及累計前3季營收及獲利均繳出歷史新高，28日預估第4季與第3季相當，明年第1季會低於第4季，但維持年成長，明年整體營運維持成長趨勢不變。（編輯：楊凱翔）1111031