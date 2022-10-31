中嘉布局智慧家庭市場 家用寬頻滲透率近5成

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（中央社記者蘇思云台北31日電）疫情帶動家用寬頻成長，中嘉集團看準後疫情商機，持續衝刺智慧家庭市場，多元服務成功挹注今年第3季營運動能，帶動家庭寬頻用戶數成長近1成，家用寬頻滲透率則逼近5成。

疫情推動遠距辦公與居家學習發展，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至今年8月底，國內固網寬頻上網總用戶數已突破647萬，其中，超過3成是有線電視寬頻用戶；同時，後疫情時代下所衍伸出的新生活型態，也讓家戶成為身兼辦公室、學校、戲院、健身房等多元功能的場域。

中嘉集團今天發布新聞稿，2021年起布局智慧家庭市場，以光纖上網為核心串聯智慧裝置，打造全新「Home+智慧家」系列產品，今年第3季更推出「智慧遙控器」新方案，成功推升單月申辦量能、相較上半年月平均成長70%。

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中嘉指出，多元產品與方案選擇成功挹注第3季營運動能，帶動家庭寬頻整體用戶數成長近1成，家用寬頻滲透率逼近5成。

此外，中嘉持續推廣媒體識讀，截至今年第3季為止，合計已舉辦超過150場實體活動，協助長輩與青年學子查證網路資訊，並攜手世新大學開辦「2022媒體識讀短影音敘事工作坊」，用短影音說故事的敘事方法，帶領學員學習媒體識讀的知識與能力。（編輯：潘羿菁）1111031