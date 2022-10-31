喬福在手訂單約3.4億元 立式電腦車床獲法商訂單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）喬福機械今天表示，目前在手訂單規模約新台幣3.4億元，立式電腦車床獲法國客戶訂單，另積極布局智能化電腦車床。

喬福下午在台灣證券交易所舉行法人說明會，展望工具機產業市況，喬福發言人陳文助指出，目前新台幣兌美元匯率走貶，有助提升匯兌收益，此外電動汽機車需求維持，工業5.0發酵，各國投入產業自動化升級，而海運成本上揚及塞港出貨不順暢已趨緩。

不過陳文助也表示，全球COVID-19疫情仍未緩，中國大陸清零封城，工人無法上工，工廠無法正常運作，加上俄羅斯與烏克蘭戰爭，也影響拓展歐洲市場。

在訂單能見度，陳文助表示，目前在手訂單規模約新台幣3.4億元，未出機機台數量有66台，主要是控制器晶片仍欠缺，即便有接單，交貨時程仍拉長，但預期晶片供應未來可趕上產能。

陳文助指出，喬福持續布局大型工具機產品，此外今年立式電腦車床獲法國客戶訂單，喬福也布局智能化電腦車床，鎖定整廠輸出的智慧工廠應用。

陳文助表示，目前喬福握有1000萬美元規模的定存和投資金融商品，明年第1季再評估後續作業，今年約處分3000萬美元存款。

喬福生產基地主要在台中神岡和豐原廠，神岡廠占地約6000坪，主要布局大型工具機產品。從產品營收比重來看，今年上半年切削中心機占比約51%，電腦車床占比約41%。

喬福自結9月合併營收新台幣2626萬元，較去年同期大增150.28%，主要受惠美國市場成長，累計今年前9月自結合併營收3.52億元，較去年同期成長23%。（編輯：趙蔚蘭）1111031