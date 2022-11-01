美股收黑 道瓊指數仍創46年來最佳單月表現

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（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美股今天收黑，道瓊指數下跌128點，10月仍大漲近14%，創46年來最佳單月表現。投資人普遍預期，本週召開決策會議的聯準會將連續第4度升息3碼，壓制通貨膨脹。

3大指數在濃厚觀望氣氛中走弱，道瓊工業指數終場下跌128.85點，跌幅0.39%，收在32732.95點。標準普爾500指數下挫29.08點，跌幅0.75%，收在3871.98點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌114.31點，跌幅1.03%，收在10988.15點。

即使如此，道瓊指數10月仍大漲13.95%，創1976年1月以來最佳單月表現；標普500指數及那斯達克指數同期漲幅分別達8%、3.9%。3大指數都止住月線連2黑頹勢。

道瓊指數9月30日收在今年最低點，此後強彈逾4000點，與聯邦準備理事會（Fed）官員釋出考慮放慢升息腳步的訊號關係密切。

道瓊指數以景氣循環股為要角，且採股價加權計算。開拓重工（Caterpillar）10月漲幅近32%，貢獻約350點，在30檔成分股中一馬當先。雪佛龍（Chevron）、漢威聯合（Honeywell International）、摩根大通（JPMorgan Chase）及旅行家（Travelers）月線漲幅也超過20%。

但臉書（Facebook）母公司Meta、亞馬遜（Amazon.com）等多檔指標科技股業績欠佳，在財報季期間失血慘重，科技股拖累大盤的趨勢從上週延續到今天。

Meta股價跌逾6%，10月跌幅擴大到31.3%。蘋果公司（Apple）跌逾1.5%，鴻海旗下富士康河南省鄭州廠受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，恐影響iPhone生產。

今年多數時間，美股因聯準會積極緊縮貨幣政策而走勢低迷，有別於COVID-19大流行後獲超低利率加持的局面。

為對抗接近40年高點的通膨，聯準會自3月起連5度升息，近3次升幅都是罕見的3碼（0.75個百分點）。勞動市場顯現降溫跡象之際，部分聯準會官員釋出考慮放慢政策緊縮步調的訊號，擔憂經濟前景的投資人稍微安心，為股市營造反彈契機。

由於最新數據顯示通膨頑固，市場普遍預期，11月1日至2日集會的聯準會官員將再次決議升息3碼。

投資人將密切關注聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）記者會用語，尋找12月決策會議是否可能升息2碼的蛛絲馬跡。利率市場期貨行情顯示，預期聯準會12月升息3碼及2碼的投資人各占一半。

美國9月消費者物價年增8.2%，高於市場預期。剔除波動較大的食品與能源後，核心物價年增率6.6%，衝上1982年8月以來最高點，凸顯聯準會壓制通膨深具挑戰。

高盛集團（Goldman Sachs）在最新報告中上修聯準會升息循環最終利率預測。當前聯邦資金利率目標區間為3%至3.25%，是2008年初以來最高水準，高盛預期明年將達到4.75%至5%。（編輯：周永捷）1111101