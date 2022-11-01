六都10月移轉年減28% 專家：買賣方對房價沒共識

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（中央社記者賴言曦台北1日電）房仲根據六大都會區公布的10月買賣移轉棟數指出，除了南部交易量持續衰退，北部與去年同期相比跌勢也不小。專家分析，賣方無大幅度讓利，買方難以買單，市場觀望氣氛濃厚，導致成交量因此縮水，房市後市難樂觀看待。

六都10月買賣移轉數共計1.7萬棟、月減6.9%、年減28.2%。北台灣部分，台北市為1926棟、月減1.6%、年減21.3%；新北市3851棟、月減6.5%、年減40.1%；桃園市3066棟、月減16.3%、年減30.7%。

中南部方面，台中市4069棟、月減0.7%、年減7.0%；台南市1621棟、月減7.7%、年減21.2%；高雄市2563棟、月減7.2%、年減37.2%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，台中市過去幾年新案量大，今年還有交屋量撐場，因此10月減幅不大，至於其他5都不但去年比較基期高，今年房市由熱轉涼，導致下半年成交量大不如前。

郎美囡指出，尤其過去2年房價堆疊升高，如今買方居高思危，擔憂全球經濟前景不明，儘管台灣經濟面尚為穩定，難免受到波及，因此買方對於價格走勢趨向保守，不像去年願意追高，且多數期待賣方提供更大的讓利空間。

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住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，中央銀行連3季升息，加上全球經濟陷衰退危機，買方對於未來抱持觀望態度，然而新屋房價下跌不易，雖然市場有零星小建案主動降開價，卻未見降價拋售潮，屋主仍認為通膨壓力下的不動產價值可期，因此不輕易讓利，導致買賣雙方缺乏共識，短期榮景難復見。

永慶房屋研展中心副理陳金萍則認為，全球貨幣緊縮、升息、地緣政治風險等變數衝擊下，經濟衰退機會增，9月5大行庫的房貸利率已升至1.731%，且國內仍有再升息的機會，後續房貸利率將再陸續反應升息幅度，加重民眾購屋負擔，衝擊民眾購屋意願，房市後市難樂觀看待。（編輯：楊凱翔）1111101