東森結盟全家上架自營品 明年拚10億營收

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北1日電）東森購物今天宣布，將推出4項自營品於實體通路全家便利商店販售，展開虛實通路融合OMO（Online merge Offline）首部曲，2023年力拚10億元營收目標。

後疫情時代來臨，消費型態隨之轉變，民眾減少外食，就近採購需求擴增，推升便利商店、超級市場、量販店的營收成長與零售數位轉型。東森購物今天攜手全家便利商店舉行記者會，宣布推出4項自營品於實體通路全家便利商店販售。

東森購物董事長王令麟表示，東森服務會員超過22年，累積千萬會員消費數據，為滿足生活需求，東森致力開發各種自營產品，今年自營產品將達到新台幣112億元的規模，其中好吃、美麗、健康、生活、寵物這5類產品將達到77億元，占68%；明年5類產品將達到111億元，2028年預計達到377億元，占整體自營品的83%。

他進一步說，在全家設立的東森自營商品營收目標，2023年預計將達成10億元，2027年邁向100億的目標，等於全家開了500家加盟店，未來東森跟全家也將持續更緊密地合作，今年東森購物的年菜就準備提供全家超商取貨服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全家便利商店董事長葉榮廷指出，觀察疫情影響下，保健、寵物、餐食是3大成長的消費需求，且隨著疫後人潮恢復，據點密集、24小時營業的便利商店，一直是民眾最方便的實體消費通路。

葉榮廷表示，全家此次導入4項東森產品，並有適合便利商店消費者的獨家規格，如小規格包裝的日常保健品、對應毛孩商機的寵物專用保健品，以及支援居家便利自煮的特色料理包等，透過多元差異的優質商品，滿足全家消費者的需求，同時也歡迎東森1000萬名的會員，可就近到全家採買商品。（編輯：楊蘭軒）1111101