經長：台積電續在台投資先進製程 具重要全球意義

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經濟部長王美花2日表示，若台積電繼續在台灣投資先進製程，在半導體供應鏈上具重要全球意義。（圖取自台積電網頁tsmc.com）

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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）傳台積電1奈米先進製程落腳桃園龍潭，經濟部長王美花今天表示，若台積電要繼續在台灣投資先進製程，這是對台灣的肯定，也在半導體製造供應鏈上具重要全球意義，政府當然要做好水、電、土地等準備。

王美花今天列席立法院經濟委員會，會前接受媒體聯訪，談及台積電在美國亞利桑那州5奈米廠的移機典禮、經濟部訪美團所談訂單，以及台積電1奈米廠傳將落腳桃園龍潭等議題。

媒體問台積電1奈米先進製程傳將落腳竹科龍潭園區，王美花表示，台灣半導體經過40幾年的發展，已是全球最完整供應鏈，相關供應鏈廠商超過上千家。

王美花說，台灣是全球最重要的半導體生產基地，台積電也提到會繼續在台灣投資先進製程，這不僅代表對台灣的肯定，也在全球半導體製造供應鏈上，有非常重要的全球意義。

王美花強調，對政府來說，若台積電要繼續投資，政府當然要做好相關準備，經濟部會就用水、用電做規劃，國科會就園區用地做規劃，至於廠商個別具體投資行為，還是要由廠商說明。

媒體問台積電在美國亞利桑那州的5奈米廠，即將舉行首批機台移機典禮，傳美國總統拜登將出席。王美花說，台積電在美國相關儀式，是私人公司的典禮，應由主辦方決定，她沒太多評論，且因立法院還有非常多業務，她沒規劃赴美參與。

王美花說，台積電在全球半導體供應鏈製造領域占重要地位，台灣半導體產業與美國的IC設計、設備廠，以及與日本的材料廠、歐洲的設備廠，都是全球合作夥伴關係，且台積電客戶最多來自美商，對台積電的全球布局與合作，政府都樂觀其成。（編輯：張均懋）1111102