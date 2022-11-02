群電前3季每股賺6.32元創新高 第4季淡季效應

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）群光電能公布第3季每股盈餘（EPS）2.44元，年增16.7%。累計前3季EPS 6.32元，年增2成，單季及累計獲利均創新高。展望第4季，群電表示，進入傳統淡季營收將較第3季下滑，但毛利率有望維持高峰水準。

群電表示，受惠料況改善，再加上公司優化產品組合策略奏效，單季及累計前三季均三率三升，營收、獲利、每股純益同創歷史新高。

群電表示，8月份遇到重慶限電亂流，不過迅速租賃發電機因應生產，營收未受到重大影響，再加上料況改善、持續推動產品組合升級，第3季伺服器、電競筆電、遊戲機電源以及智慧建築營收年成長均達雙位數，衛星通訊電源出貨亦十分暢旺，整體而言，第3季產品組合為今年以來最佳，帶動公司寫下「三率三升」的好成績，且單季及累計前3季獲利都創下歷史新高。

展望第4季，群電表示，由於全球疫情趨緩、供應鏈瓶頸快速改善，預期客戶在農曆年前備貨需求將不若前兩年強勁，今年第4季將恢復傳統淡季模式，不過受惠於匯率及產品組合，獲利率有機會維持高檔表現，全年獲利再創新高的目標不變。

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展望明年，群電指出，大環境的不確定性仍高，不過並不悲觀，因為快速變動的環境反而刺激公司有更多的改變及創新的機會，除了不斷地布局新產品、新客戶，同步並加速泰國新廠建置，期望能強化產品組合及生產基地的韌性與多元性，整體營收目標還是希望成長。

就產品別觀察，群電預期筆電產品明年可以持平或微幅成長，智慧建築、伺服器等都會成長。其中伺服器成長目標估3成。群電指出，明年120瓦以上高瓦特筆電明年會有2成成長，可以彌補中低階NB下滑部分，整體量會下滑但整體營收貢獻可以持平或微幅成長。（編輯：黃國倫）1111102