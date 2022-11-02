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Google首邀新聞媒體對話議價 數位發展部與會

2022/11/2 22:42（11/4 09:22 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）數位發展部協調新聞媒體跟數位平台議價，數位部數位產業署副署長林俊秀今天在立法院交通委員會說，Google（谷歌）明天首次邀請電子及平面新聞媒體對話，數位部也會與會。

民進黨立委林楚茵今天在交通委員會關切媒體分潤議題，她提到，根據NCC委外的調查報告，超過半數國內民眾從數位平台接收新聞，來自Google及YouTube的比例是33%，Facebook是30%、Line Today為16%，但這些主流數位平台的母公司都在國外，並具市場壟斷優勢，對談中最怕平台業者不理會，甚至被秋後算帳。

林楚茵舉例，澳洲去年2月通過媒體議價法時，Google揚言撤出在澳洲的服務；加拿大今年4月提出「線上新聞法」，Meta也因未受邀表達意見，揚言封鎖加拿大臉書的新聞內容。

林楚茵說，她擔憂若在台灣對談完，母公司不認帳，一聲令下放棄台灣市場，結果會是消費者、新聞媒體、數位平台三輸局面。

林俊秀表示，數位部已經掌握訊息，明天Google與新聞媒體對話，Google主要想先了解新聞媒體的想法，數位部也會與會。

林楚茵提醒，數位部應確保數位平台業者有決策層級出席，否則只是來蒐集意見回報給母公司，沒有實質效益。

數位部部長唐鳳表示，會留意平台出席層級的問題。（編輯：陳政偉）1111102

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