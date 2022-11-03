處分股權收益入帳 上緯前3季獲利年增逾700%

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（中央社記者潘智義台北3日電）綠色循環材料廠上緯投控今天公布前3季合併營收新台幣74.65億元，較去年減少4.2%，但在業外處分股權收益入帳挹注下，前3季合併稅後淨利達8.22億元，年增705.88%，每股稅後盈餘8.35元。

上緯投控發布新聞稿說明，雖然受俄烏戰爭、中國疫情封控、美元升息等影響，使前3季營收較去年同期減少；但受惠原物料價格下跌及銷售策略調整，使毛利較去年增加9.17%，以及9月認列處分上緯新能源公司股權收益5.67億元，前3季合併稅後淨利達8.22億元，每股稅後盈餘8.35元。

另外，上緯指出，碳纖複合材料再取得一家國際風機葉片大廠與中國整機廠訂單。上緯今年推出新創產品可回收熱固材料、可回收並重複使用的環氧樹脂，除了風電產業，可回收熱固材料可以應用於各種產業的加工製程，例如運動休閒、銅箔基板（CCL）、汽車產業等。

上緯表示，上述產品已與各應用產業積極認證、試製中，過程順利獲得客戶正面回饋。

上緯強調，為了穩定經營權及健全專業經理人制度，董事長蔡朝陽已於110年進行閉鎖公司設立作業，預計於112年完成「蔡氏控股」（閉鎖公司）設立。（編輯：張良知）1111103