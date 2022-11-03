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王品第3季疫後反彈 每股賺3.77元創8年半新高

2022/11/3 17:26
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（中央社記者江明晏台北3日電）王品集團第3季甩開疫情陰霾，稅後淨利年增360.8%，每股盈餘新台幣3.77元，不只單季賺贏上半年，更創34季、8年半新高，帶動王品前3季轉虧為盈。

王品今天召開董事會，會中通過第3季財報，第3季合併營收51.1億元，在疫後復甦、節慶商機與展店動能挹注下，創單季歷史新高，年增35.61%、季增44.91%。稅後淨利2.8億元，改寫同期歷史次高，年增360.8%、季增226.31%，每股盈餘（EPS）3.77元，創34季新高。

王品集團指出，第3季甩開疫情陰霾，單季賺贏上半年，營收、淨利、EPS均優於疫前水準，自第2季每股虧損2.98元的谷底，一舉反彈至3.77元高點，帶動王品前3季營運轉虧為盈，稅後淨利1.8億元，每股盈餘2.41元。

累計王品集團前3季合併營收133.1億元，刷新歷史紀錄，年增9.49%。其中，台灣事業群營收97.6億元，年增33.47%，創歷史新高；大陸事業群受動態清零、封城等防疫舉措拖累，營收35.5億元，年減26.69%。

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王品集團下半年加速展店、衝刺業績，第3季以平均每週新開1.3家、共新展17家的速度拓點。鍋物品牌都有新店開出，並於第3季順利達成台灣300店的里程碑，帶動營收成長。

展望第4季，王品集團多個營運動能蓄勢待發，7大鍋物品牌、131家門店準備搶攻冬日火鍋商機，零售品牌「王品嚴選」積極備戰年菜檔期，推出7款冷凍年菜組合上架超商、電商、量販等通路，也預計於年底前再開1個高價品牌與4家新店。（編輯：楊蘭軒）1111103

王品集團
疫後復甦及連假帶動 王品、乾杯9月營收亮麗 王品台灣迎300店 第4季店數拚新高
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