凱智綠能砸3億進駐中科 打造國產電動二輪車產業鏈

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（中央社記者鄭鴻達台北3日電）國科會科學園區審議會今天審查通過7件投資案，投資金額共逾新台幣34.32億元，其中凱智綠能科技將投資3億元進駐中科，將建立國產國造的智能電動二輪車完整產業鏈，以帶動廣泛的車輛與設備市場需求。

國科會今天召開科學園區審議會第3次會議，會中通過7件投資案，投資金額共計34.32餘億元，可公開的包括生技類的鉅峯生醫、點睛科技；精密機械的凱智綠能科技；光電的大立晶材；其他園區事業的英立達科技等。此外，尚有6件增資案及1件增加產品及營業項目案，合計增資9.8億元。

此次投資金額最高的一案，為設立於中科二林園區的凱智綠能科技，將投資3億元，透過國產國造建立智能電動二輪車完整產業鏈，帶動廣泛的車輛與設備市場需求。

國科會補充，凱智綠能科技也將開發智能電動車及智慧儲能系統，跟進國際碳管理目標，可減少碳排放量換取碳排放權，並朝智慧儲能供電方向發展，極富未來性及競爭潛力。

從事高階醫療器材產品研發製造的鉅峯生醫，將於中科二林園區投資3000萬元，產品包括血液過濾器、各類抗沾汙醫療器材及精密骨科醫材等項目，可應用於輸血與再生治療領域、體外診斷領域，以及醫療用塑料領域等生醫市場。

點睛科技將於中科台中園區投資1980萬元，要開發失智症「非藥物」治療方法，將以其IoT技術及大數據演算分析能力，透過硬體設備優化及訓練數據精確度的提升，達成非藥物療效臨床驗證，及建構申請醫材許可條件。

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大立晶材將於南科高雄園區投資6000萬元研發生產液晶材料，可應用於電視、電腦、手機、穿戴式裝置、車載、醫療設備及國防等領域，大立晶材更可生產出與德國、日本同等品質的液晶材料，盼滿足台灣的面板廠市場需求。

英立達科技將於南科台南園區投資1250萬元，以提供園區半導體及光電產業設備零組件的設計開發及技術服務，未來可就近提供園區內半導體和光電產業客戶技術服務，快速滿足客戶關鍵時刻的緊急需求。（編輯：潘羿菁）1111103