國銀9月新增放款3493億 存放比連2月走揚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北3日電）金管會今天公布，國銀9月新增放款新台幣3493億元，較8月放款動能略為下降，主因企業周轉金放款增額有放緩跡象；但9月底國銀存放比仍達71.17%，連2月走揚。

金管會今天公布，截至今年9月底止，本國銀行放款總餘額達36兆3783億元，月增3493億元；存款總額達51兆1149億元，月增3251億元。9月底國銀存放比續走揚至71.17%，月增0.23個百分點。

觀察9月國銀新增放款結構，主要是周轉金放款增加2211億元最大宗，其次為購置不動產增加874億元，再者購置動產增加215億元，企業投資增加193億元。

值得注意的是，9月周轉金放款增額相比8月減少604億元，是9月國銀新增放款動能較8月趨緩的主因。金管會銀行局副局長林志吉表示，周轉金放款增額趨緩，主因應是各產業資金調度所致。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金管會統計，今年前9月放款增額前3名銀行，依序為台銀增加4259億元、中信銀增加3010億元、一銀增加2263億元；單看9月放款增額前3名銀行，仍由台銀居冠，月增1454億元，其次依序為合庫增加689億元、彰銀增加313億元。

同步觀察國銀放款品質，截至今年9月底止，國銀逾期放款金額為565.69億元，月增0.08億元，逾放比持平於0.16%；9月底國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為854.27%，月增7.2個百分點，創歷史新高水位。（編輯：楊蘭軒）1111103