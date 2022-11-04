新普10月營收衝近2年新高 估11月續旺

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）筆電鋰電池龍頭大廠新普受惠智慧手機出貨挹注，10月營收來到新台幣84.11億元，月增0.51%，年增5.1%，創下22個月來新高，11月預期在客戶訂單依舊暢旺下，可望維持相當水準。

新普累計前10個月營收792.38億元，相較去年僅微幅下滑0.12%。

新普旗下專攻LEV兩輪電動車電池以及資料中心備援電池BBU的AES-KY 10月營收12.67億元，月減6.29%，年增19.33%，終結連9個月創新高。累計前10個月營收128.92億元，年增37%。

新普日前發布首本永續報告書（Sustainability Report），26日並獲台灣檢驗科技（SGS）授證，展現企業永續競爭力。

新普表示，永續報告書依循「GRI準則（GRI Standards）」，亦符合「AA1000 ASv3（AccountAbility）第一類中度保證等級，同時因應低碳產品趨勢，完成IT電池模組ISO 14067產品碳足跡認證，成為全球第一家同時獲國際永續雙認證的電池模組製造商。

新普積極接軌國際永續趨勢，去年成立企業永續委員會，由董事長擔任主席，設立永續長（Chief Sustainability Officer, CSO）帶領永續辦公室，作為公司永續發展最高治理組織。

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新普表示，為了全面推動綠色承諾，永續委員會以「綠色製造、創新技術、永續供應鏈、社會參與及公司治理」5大主軸，設定永續目標並具體規劃以實踐永續方案。

新普董事長宋福祥表示，社會責任是必須正視的課題，也是企業的下一波挑戰。在永續委員會的運作下，將聯合國永續發展目標（SDGs）作為對接「ESG永續策略藍圖」的基礎，期許新普要扎實的朝向永續之路前進。他強調，新普除了EPS要賺錢，ESG也要做好。（編輯：楊蘭軒）1111104