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葡萄王第3季每股賺2.46元 創歷年同期新高

2022/11/7 19:15
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（中央社記者韓婷婷台北7日電）葡萄王第3季營收新台幣24.92億元，年增20.8%，每股盈餘（EPS）2.46元，年增20.6%，營收、獲利齊創歷年同期新高，累計前3季EPS 6.65元，年增13.9%。

葡萄王累計今年前3季合併營收72.67億元，較去年同期成長5.6%，稅後淨利9.86億元，年增14.5%，營業毛利59.1億元，毛利率81%，營業淨利17.29億元，年增12%，EPS 6.65元，較去年同期成長13.9%。

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葡萄王公司三大核心事業體分別為母公司台灣葡萄王、直銷通路的葡眾以及負責大陸OEM、ODM業務的上海葡萄王。葡萄王表示，台灣葡萄王第3季自有品牌飲品系列受惠夏天市場旺季、特規保健品新通路上架，加上代工業務助攻，創下今年單季業績最佳表現，季增24.4%，年增37.3%；子公司葡眾雖受到前季的衝聘因素影響，銷售有趨緩跡象，但隨著新品上市帶動營收逐月成長，累計前3季年增9.39%。

另外，葡萄王表示，上海葡萄王經歷疫情、封城效應影響，目前已擺脫谷底，第3季營收季成長151%，相較去年年減幅度已收斂回升。緊接著進入第4季傳統旺季，年底新品上市，搭配旺季銷售活動，集團朝全年獲利目標不變。（編輯：楊凱翔）1111107

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