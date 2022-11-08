MIH公布小型電動車計畫 3人座概念車明年底亮相

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）MIH開放電動車聯盟今天上午發布Project X計畫，執行長鄭顯聰表示，3人座小型電動車示範概念車款，預計明年底亮相，後續將再釋出6人座、9人座車款。

MIH展示日上午在南港展覽館登場，現場MIH聯盟發布Project X計畫，透過模組化和客製化機制，讓有意進軍電動車市場的夥伴可選擇車款架構及規格，MIH將打造A-Segment 3人座小型電動車作為示範車款，概念車預計明年底亮相。

鄭顯聰透露，除了此次Project X的3人座小車，MIH後續將再釋出6人座、9人座車款。

鄭顯聰在主題演講中指出，Project X採用如積木般的可替換、即插即用的模組化設計，可讓夥伴快速打造符合自己需求的電動車BYOV（Build Your Own Vehicle）模式，讓供應鏈與生態圈夥伴在電動車開發的初期，就可以參與。

鄭顯聰表示，Project X商業模式可與移動服務供應商、車隊營運商、物流服務商、新興車品牌合作，MIH不是只有在造車，而是要創造更多的生活方式，電動車透過搭載人工智慧、自動駕駛、Web 3等新技術，落實健康照護、數位醫療、休閒娛樂等應用，Project X目標要發展成為全球具指標性的平台。

MIH指出，Project X將導入MIH工作小組開發的技術，包括動力總成（Powertrain）、固定式充電/交換式充電兩套換電系統、去中心化身分認證（DID）資安防護等。

MIH展示日今天吸引超過2000位現場和線上的參與者，以及超過100家夥伴代表到場，包括鴻海集團、新興電動車車廠Karma Automotive、TomTom、美商國家儀器（NI）、東元電機、恩智浦（NXP）等，現場MIH工作小組也展示包括電池管理系統、去中心化身分識別、電動車電池動力系統等研發成果。（編輯：趙蔚蘭）1111108