台達前進聯合國氣候會議 分享島嶼電網韌性

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）台達電子長期關注氣候變遷，今天宣布積極參與於埃及城市沙姆沙伊赫召開的第27屆「聯合國氣候變化框架公約」締約國大會（COP27），將分享島嶼電網韌性及珊瑚復育，是今年唯一舉辦周邊會議台企。

台達今年將設立攤位展示實體設備與各國交流，以「島嶼」為題，分享島嶼電網韌性及珊瑚復育雙議題，透過發表影片，展示儲能穩定離島蘭嶼電網的案例，以及自台達50週年啟動的珊瑚復育成果。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，氣候危機是現在進行式，台達一直努力為此尋找科技解方，身為聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）正式觀察員，今年是連續第15次實地參與聯合國氣候大會。

郭珊珊表示，今年在周邊會議（Side Event）上，台達將和西班牙代表團及其島嶼政府交流地方能源轉型。面對氣候災害，台達將儲能解決方案導入離島電網，進一步建構低碳島嶼電網韌性。而在行動倡議座談（Action Hub）中，台達則分享已成功復育移植千株珊瑚的調適之道，並呼應主辦國埃及準備大舉開展的海洋復育計畫，攜手海洋生物分子觀察網絡（OBON）、環境正義基金會（EJF）、國立海洋生物博物館專家討論維繫海洋生物多樣性、開發「藍碳」等專業議題。

台達能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華說明，極端天氣事件常對島嶼獨立電網造成困擾，如何適當調配負載、提升災後復原能力，令管理單位頭痛不已，特別是當再生能源大量湧入電網，更須靈活、彈性的管理方法，台達分別在台灣兩個離島地區（金門、蘭嶼）安裝儲能系統，搭配功率調節系統（PCS），能在0.2秒內快速反應，避免跳電意外。

台達將帶著這些實績前往本屆氣候大會，與國際氣候社群及島嶼代表交換意見，一起探討營運分散式電網、讓島嶼達成淨零排放的成功策略。

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台達基金會執行長張楊乾表示，若地球暖化升溫1.5℃，將造成70%到90%的珊瑚消失，因此台達將帶著與基隆海科館、屏東海生館、以及民間保育團體等專家的實質合作成果，與國際社會交流如何透過科技方法復育珊瑚。

根據「碳」的來源與儲存方式，科學家依照形象顏色分將碳分為灰碳、黑碳、棕碳、綠碳與藍碳。「藍碳」指所有被海洋生物從大氣中吸收與儲存於生態系的碳。除了大型鯨魚，海洋裡的植物性「藍碳」包含了海草、鹽沼中的草本植物、紅樹林及藻類。（編輯：楊凱翔）1111108