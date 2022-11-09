大毅第4季持續去化庫存 明年拚3大領域

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）被動元件廠大毅今天預估，第4季營運保守，毛利下滑，公司和客戶持續去化庫存，期盼明年上半年產業落底，明年通訊、工業、車用等3大領域成長可期。

大毅下午舉行線上法人說明會，展望市況，大毅預期第4季營運不會比第3季佳，保守看待，預估第4季毛利較第3季下滑，主要是受到成本高、稼動低的因素影響。

法人問及何時好轉，大毅引述市場普遍看法，預估明年第1季或第2季產業有機會落底，明年下半年有機會往上走，持續觀察。

從應用來看，大毅指出，消費型電子和電腦等應用明年預估持續疲軟，通訊、工業和車用等成長可期。

談到稼動率，大毅表示，一般電阻產品稼動率在50%至60%區間，保護元件稼動率較高在8成左右，保護元件產能明年度有規劃。

在東南亞布局，大毅表示越南廠明年開始建廠，最快2024年後開始生產。

觀察庫存水位，大毅指出，目前公司端庫存在2個月至2.5個月，通路約3個月，客戶端約1個月至2個月，持續去化庫存。

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大毅主要產品包括電流感測元件、薄膜與保護元件、厚膜電阻等，預估明年電阻類業績比重降至62%，保護和感測元件占比提升約38%；從通路來看，直銷占比約75%，代工占14%，代理商占11%。

從區域來看，今年大中華地區占比可到70%，亞洲占比約19%，美洲占比約9%，歐洲約2%；從應用來看，大毅預期明年在消費型電子占比將降至32%，電腦周邊將降至18%，通訊占比可提升至19%，工業占比提升至17%，車用提升至11%。（編輯：楊凱翔）1111109