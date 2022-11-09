賴清德：對東南亞投資已超中國 顯示台企新南向趨勢

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（中央社記者溫貴香台北9日電） 副總統賴清德今天表示，台灣去年與新南向國家貿易額高達1490億美元，對東南亞的投資金額也已超過對中國大陸的投資，顯示出台灣企業的經貿發展趨勢。

副總統賴清德下午出席「鄧白氏台灣第九屆中小企業菁英獎」致詞時表示，鄧白氏台灣公司在台灣深耕30幾年，協助台灣的中小企業升級轉型，從2014年起，就透過大數據分析，遴選出台灣當年度最具出口競爭力的1000家中小企業給予表揚，這對中小企業有莫大的鼓勵。

他說，今年更是為了因應氣候危機，特別新增ESG指標，頒發「ESG永續企業獎」，要得到前1000大已經很不容易，要得到永續企業獎又更是困難，再次恭喜所有得獎者，並感謝大家在工作崗位上的努力，無論是對公司發展，或是對台灣社會的幫助都非常大。

副總統說，過去3年來，全球經濟受到疫情影響，都受到嚴重的衝擊，感謝國人配合政府防疫政策，醫療人員也勇敢站在第一線，讓台灣疫情衝擊降到最低。台灣經濟表現較世界上其他國家相對亮眼，前年的經濟成長率是3.11%，去年是6.57%，都是全世界前30大經濟體的第1名，同時也是亞洲4小龍第1名。

他進一步說，根據「國際貨幣基金」（IMF）推估，2022年台灣國民平均所得約3萬5000美元，將超越日本及韓國。對於過去的成績，讓人很振奮，但面對未來的困境，也要提高警覺，共同合作面對各種挑戰。

他提到，為了協助企業能有更寬廣的空間打拚，台灣這幾年來積極申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也和美國啟動「台美21世紀貿易倡議」及「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）談判，讓台美經貿關係更加密切。未來如能加入CPTPP或目前美國主導的印太經濟安全戰略，他相信，立足台灣的企業，未來產品要行銷全世界，一定會更加方便，對台灣企業的競爭力應更有幫助。

副總統提到，台灣也積極和新南向國家進行各種合作關係，包括和菲律賓、越南、印度等國家，更新投資保障協定，相信對想要進軍東南亞的台灣企業，也能有更好的保障。

他說，台灣對東南亞國家的經貿關係持續發展，去年與新南向國家貿易額高達1490億美元，除表示台灣的經濟實力持續不斷增長，對東南亞的投資金額也已超過對中國大陸的投資，這是台灣企業的經貿發展趨勢，希望大家繼續加油。

談及因應氣候變遷議題，副總統表示，總統蔡英文在去年4月22日世界地球日宣布，2050淨零轉型是台灣的使命，與世界上其他140多個國家或地區的目標一致。

他說，今年3月行政院已經公布台灣2050淨零轉型路徑圖，透過建立氣候法制跟科技研發2大基礎，推動台灣產業、能源、生活及社會4大轉型，並預計在2030年前投入9000億元新台幣，號召民間力量一起響應，共同邁向2050淨零轉型的目標。

副總統表示，未來，不僅要讓環境永續，符合社會包容與正義，同時也要讓產業升級發展，這是大家共同的目標。也期望透過今天的論壇，大家能貢獻所知所學，不僅提供中小企業參考，也提供政府建言，在執行技術面或推動政策面時能更加平順。

副總統說，政府會跟大家一起往2050淨零轉型的目標邁進，讓國家能更進一步發展。

隨後，副總統親頒「年度企業MVP獎」及「ESG永續企業獎」予得獎企業。（編輯：翟思嘉）1111109