製造業景氣趨緩 9月受僱員工月減5000人、加班工時減幅擴大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主計總處公布9月工業及服務業受僱員工統計，製造業因全球需求走弱，加班工時續減且減幅擴大。圖為高雄市鹽埕區馬達製造業者工作情形。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北10日電）主計總處今天公布9月工業及服務業受僱員工統計，發現內需服務業、製造業呈現兩樣情，前者因台灣民眾習慣與疫情共存，薪資與人力僱用狀況轉佳，製造業則因全球需求走弱，加班工時續減且減幅擴大。

主計總處統計，9月底工業及服務業全體受僱員工人數818.7萬人，較8月底減少4000人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，按照過往經驗，9月受到暑期臨時性工作結束影響，通常會比8月減少2000人至8000人左右，屬於季節性因素，預計第4季受僱人數才會增加。

值得注意的是，9月調查中，關於製造業的2項數據已經浮現景氣趨緩跡象，一是9月製造業受僱員工人數月減5000人，高於往年製造業9月減少的區間3000至4000人。

陳惠欣認為，製造業受僱員工人數減少的幅度還不算顯著擴大，是季節性因素還是參雜景氣影響，仍待觀察。

不過陳惠欣坦言，從加班工時來看，9月製造業加班工時為13.9小時，年減1.2小時，而且從7月開始，不只連3月減少，幅度還持續擴大，7、8、9月分別減少0.1小時、0.7小時及1.2小時，顯見製造業生產已經略受全球經濟成長放緩影響，後續也將持續關注此指標變化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於內需服務業，陳惠欣指出，今年4、5月疫情衝擊內需服務業業績表現，隨著疫情趨緩加上台灣民眾漸漸習慣與疫情共存，住宿餐飲業已經連3月受僱人數正成長，今年前9月住宿餐飲業、其他服務業經常性薪資較去年同期成長率也分別達6.02%與7.37%，表現轉佳。

陳惠欣也說，10月國境解封，可望進一步帶動內需服務業，推測旅宿相關業別的受僱人數、薪資等數據應可續呈正成長。（編輯：潘羿菁）1111110