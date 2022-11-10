凱基行動銀行午間系統卡近1小時 接獲逾30通客訴

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北10日電）凱基銀行今天中午發生行動銀行使用速度緩慢及無法登入等狀況，金管會表示，主因凱基銀行行動銀行資料庫伺服器主機異常，凱基銀切轉至備援資料庫後系統恢復正常，總計異常約53分鐘。

凱基銀行對此說明，行動銀行今天中午因系統讀取資料緩慢，造成部分使用者無法順利登入，凱基銀主動發現後立即啟動系統切換，短時間內便已陸續恢復正常。

凱基銀行行動銀行午間系統出現異常，引起客戶致電反映，金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會說明，凱基銀行透過監控發現，今天中午12時17分起有少數客戶使用行動銀行出現速度緩慢，或有無法登入的狀況發生。

不過，同時間凱基銀行客戶若透過網路銀行可以正常進行，因此凱基銀行切轉至備援資料庫，系統自下午1時10分恢復正常服務，總計異常時間約53分鐘。

凱基銀行在行動銀行午間近1小時異常中，接獲30通至40通客戶的反映電話。

林志吉指出，此事發生原因主要是凱基銀行行動銀行資料庫伺服器主機異常，導致資料庫讀取資料速度緩慢，造成客戶使用行動銀行速度緩慢或無法登入。

林志吉表示，根據凱基銀行查明，此台主機為近期購入，發生異常原因要再洽廠商查證。（編輯：潘羿菁）1111110