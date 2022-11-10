更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠
運動

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

凱基行動銀行午間系統卡近1小時 接獲逾30通客訴

2022/11/10 20:04（11/10 21:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北10日電）凱基銀行今天中午發生行動銀行使用速度緩慢及無法登入等狀況，金管會表示，主因凱基銀行行動銀行資料庫伺服器主機異常，凱基銀切轉至備援資料庫後系統恢復正常，總計異常約53分鐘。

凱基銀行對此說明，行動銀行今天中午因系統讀取資料緩慢，造成部分使用者無法順利登入，凱基銀主動發現後立即啟動系統切換，短時間內便已陸續恢復正常。

凱基銀行行動銀行午間系統出現異常，引起客戶致電反映，金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會說明，凱基銀行透過監控發現，今天中午12時17分起有少數客戶使用行動銀行出現速度緩慢，或有無法登入的狀況發生。

不過，同時間凱基銀行客戶若透過網路銀行可以正常進行，因此凱基銀行切轉至備援資料庫，系統自下午1時10分恢復正常服務，總計異常時間約53分鐘。

凱基銀行在行動銀行午間近1小時異常中，接獲30通至40通客戶的反映電話。

林志吉指出，此事發生原因主要是凱基銀行行動銀行資料庫伺服器主機異常，導致資料庫讀取資料速度緩慢，造成客戶使用行動銀行速度緩慢或無法登入。

林志吉表示，根據凱基銀行查明，此台主機為近期購入，發生異常原因要再洽廠商查證。（編輯：潘羿菁）1111110

林志吉
9月刷卡2821億創同期新高 全年非現金支付有望達6兆 國銀9月新增放款3493億 存放比連2月走揚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族