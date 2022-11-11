貿聯在台首間工廠落腳台南 砸32億2024年完工

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）連接器大廠貿聯國際為特斯拉（Tesla）線束供應商，生產基地橫跨歐洲、美洲、亞洲，如今鮭魚返鄉，回台設廠，首間工廠落腳台南，擬投資新台幣32億元，2024年第2季完工。

貿聯在台首座工廠位於台南市安南區，10日舉辦新廠動土典禮，此案屬於經濟部的「投資台灣三大方案」，預計2024年第2季完工，屆時可望創造超過500個就業機會，及每年20億的營收。

貿聯表示，在全世界生產據點高達32個，是全球少數產能橫跨歐洲、美洲、亞洲的線束廠。因應全球布局戰略、風險分散需求，回台設廠。

貿聯指出，由於董事長梁華哲夫婦皆為台南子弟，旅美創業有成，為回饋鄉里，在台南市長黃偉哲力邀下，擬投資32億元在台南市科技工業區建廠。未來預計設立高階車用與醫療產品產線，新廠符合綠建築標準，屋頂規劃太陽能發電系統，並採用高效率節能設備。

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梁華哲表示，台南廠的定位是高附加價值，以研發為主，未來亦將成為貿聯的自動化基地，雖然台南廠規模不是最大，但技術含量卻是最高。

貿聯日前公布2022年第3季財報，合併營收145.26億元，年增96%，歸屬母公司業主淨利11.84億元，年增95%，每股稅後盈餘（EPS）7.64元。第3季營收創歷史新高，在連續兩季獲利創高下，累計前3季每股大賺19.14元，已賺贏歷年全年水準。（編輯：張均懋）1111111