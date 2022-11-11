PC恐旺季不旺 藍天筆電急單助攻拚出貨持平

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（中央社記者吳家豪台北11日電）個人電腦（PC）需求疲弱、庫存壓力持續，藍天電腦優化產品組合，第3季筆電出貨約40萬台、季增26%；儘管市場普遍看淡第4季旺季需求，但藍天受惠於雙11等檔期急單及新機種將上市，力拚第4季筆電出貨與第3季持平。

藍天今年受到整體市場不利因素影響，前3季合併營收新台幣170億元，年減12%；毛利率22%，年增1個百分點；營業利益率9%，與去年持平；每股盈餘1.17元。

藍天配合筆電客戶庫存去化及市場需求，持續優化產品組合，前3季藍海機種銷售比重站穩8成以上，加上購料成本及營業費用控管得宜，前3季營業利益率為6.5%，與去年同期持平。

展望第4季，藍天電腦筆電事業群總經理簡義龍今天出席媒體交流會表示，雖市場普遍看淡第4季傳統旺季不旺，藍天仍獲得雙11、雙12及聖誕節等檔期急單，加上搭載英特爾及NVIDIA新一代平台的新機種也將在第4季底上市，預估藍天第4季筆電出貨將與第3季持平。

簡義龍分析，業界現在面臨兩難，第4季寄望銷售有黑色星期五、聖誕節檔期旺季效應，應該會有一輪殺價促銷競爭，積極消化庫存，「應該會非常血腥」，否則明年新平台機種推出後，庫存壓力會更大。

據他觀察，明年採用新平台的筆電新機種主要吸引不在乎價錢、注重規格的消費者，以往每年新平台推出後，可以拉升1、2個月業績，目前看來明年第1季仍有些機會，後續面對其他同業殺價競爭，仍需要與上游供應商緊密合作。

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簡義龍認為，國際品牌大廠明年1月可能還在清舊機庫存，應該會繼續殺價，不會太積極銷售新平台機種。中國是藍天筆電最大市場，出貨占比約35%，當地客戶在中國十一長假和雙11銷售相當好，目前庫存處於健康水準，接下來規劃新舊平台機種都會積極推出，一方面透過舊機種與同業殺價競爭，另一方面藉由新機種提升獲利。

近年來藍天集團致力於資產活化，今年9月公告處分泉州不動產，出售價格約新台幣5.6億元，累計近5年集團活化資產達184億元。今年受到中國疫情清零政策影響，資產活化進度不如預期，期待疫情解封後加速進行。（編輯：趙蔚蘭）1111111