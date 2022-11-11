工總提強化產業韌性4訴求 王美花：都有聽進去

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（中央社記者謝方娪台北11日電）為強化產業韌性，工總提出穩定低碳的能源供應等4大訴求，經濟部長王美花今天表示自己都有聽進去，這也是政府要做的方向；至於面對全球景氣下行，台灣亮眼防疫表現將對台灣後續經濟有很大助益。

王美花今天出席第76屆工業節慶祝大會，她在致詞時表示，台灣的韌性營造出非常特殊的產業環境，讓台灣可以一直進步，且台灣非常重視創新及企業信譽，是台灣在國際上走跳非常重要的本錢，政府要做的是把環境營造好，獎勵守法及具信用的企業。

針對工總理事長苗豐強提出更加開放的國際市場、穩定低碳的能源供應、平衡完整的產業生態、和平安全的經營環境等4大強化產業韌性方向，王美花表示「我都有聽進去」，這也是政府要做的方向。

面對全球日益動盪與景氣浮現下行趨勢，王美花指出，過往台灣疫情守得好，讓台灣接單暢旺，經濟表現相當穩固，2021年台灣經濟成長率高達6.57%。

王美花說，「大家可能會認為那都過去了，現在是困難的環境，不過，正因過去2年多台灣有非常好的疫情管理，對台灣後續將有很大幫助」。

王美花進一步解釋，正因台灣過往亮眼防疫表現，國際會知道台灣是一個會管理的國家，且過去2年多台灣接到許多訂單，外界會知道台灣是一個非常有信用、品質好且CP值高的國家，雖然現在全球景氣下行，但待後續景氣反轉，對台灣將有很大助益。

王美花坦言，國際景氣不好，一定會影響台灣，歐洲是因能源價格昂貴加上疫後旅遊需求爆發等因素，對電子產品需求產生排擠效應，美國則因先前塞港，導致認為缺很多貨，待物流不順暢因素解決時，貨一直進入，需求驟然大降，反映在電子產業需求並非慢慢下跌、而是懸崖式下跌。

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王美花表示，企業確實需要一點時間消化庫存，不過，美國通膨已開始下降，將有助穩定物價及經濟，雖然企業有一段時間需要去庫存，但慢慢地需求將會再往上攀升。

針對能源議題，王美花談到，對全球和台灣而言，降碳排確實很難，但一定要做，做這些事並非僅是盡義務，而是會牽涉企業能不能談成生意，在追求淨零碳排的路上，企業可多利用政府資源，包含課程、輔導或診斷等。（編輯：潘羿菁）1111111