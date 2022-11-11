台股週線大漲近千點 法人：下週聚焦G20拜習會

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）全球展開反彈行情，加上美國CPI低於市場預期，在通膨有望觸頂降溫下，台股今天強彈503.8點，週線大漲近千點，法人表示，下週全球市場將聚焦G20峰會的拜習雙邊會晤，雙方是否能釋出正向訊息。

台股今天開盤跳空大漲，終場指數強彈503.8點，漲幅3.73%，收在14007.56點，成交量也放大至3399.97億元。在大漲帶動下，台股週線連二紅，週線大漲980.85點，拉出一根長長的紅K棒，漲幅高達7.53%，日均量也提升至2419.53億元。

永豐投顧表示，台股本週展開落後補漲行情，之前弱勢的半導體族群展開絕地大反攻，台積電週漲15.58%，貢獻指數498點。聯發科公布10月營收333.84億元，月減逾4成，然而利空出盡，股價週漲17.25%。欣興電子週漲22.48%，聯詠週漲幅也有20.4%。

永豐投顧表示，財報及重要經濟數據告一段落：美、台財報揭露接近尾聲，在經濟數據部分，美國10月消費者物價指數（CPI）已公布，年增7.7%低於預估，通膨降溫，市場焦慮氛圍暫且放下，在財報及經濟數據皆屬空窗期下，後續負面干擾因素可望降低。

保德信投信表示，由於通膨數據獲得舒緩，根據最新的Fedwatch數據，市場預期12月聯準會升息2碼的可能性快速衝至8成，以此研判，至年底前只要聯準會鷹派行動能有所放緩，經濟軟著陸機率也大增，有利於包括美、台等股市多方氛圍。下週全球市場將聚焦G20峰會的拜習雙邊會晤，雙方是否能釋出正向訊息，成為此波反彈續航力指標。

中國國家主席習近平將於11月14日至17日赴印尼峇里島出席20國集團（G20）領袖峰會第17次峰會，習近平將應約與美國總統拜登（Joe Biden）舉行雙邊會見。備受注目的拜習會，將在G20峰會期間登場。（編輯：楊凱翔）1111111