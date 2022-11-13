汽油14日起降1角柴油不調整 95無鉛每公升30.5元

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14日凌晨0時起，中油汽油價格每公升調降新台幣0.1元、柴油不調整。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北13日電）台灣中油今天宣布，配合政府調降貨物稅、持續啟動雙重平穩機制，14日凌晨0時起，汽油價格每公升調降新台幣0.1元、柴油則不調整；發油量最大的95無鉛汽油，價格為每公升30.5元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升26.8元。

中油表示，本週受11月、12月石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）每天減產原油200萬桶及美元指數自高點回落等因素影響，導致國際油價上漲。

中油表示，本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價上漲0.18美元，不過，新台幣兌美元匯率升值0.326元，國內油價依公式計算跌幅為0.66%。

按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲4.1元及5.6元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收4元與5.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

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中油表示，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.2元及5.6元，國內汽油實際價格每公升調降0.1元、柴油不調整。

中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的4.2元及5.6元都由中油吸收，累計今年到10月底止，中油共吸收約406.3億元。（編輯：楊蘭軒）1111113