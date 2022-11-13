UN：對抗暖化與飢餓 亟待改善開發中國家冷藏鏈

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（中央社埃及夏姆錫克12日綜合外電報導）聯合國今天公布的報告指出，改善開發中國家食物生產與配送系統的冷藏鏈，對於力抗氣候變遷和世界飢餓是至關重要的。

法新社報導，根據聯合國糧農組織（FAO）和聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）的報告，冷藏力的提升可防止食物浪費並增加小農收入。

聯合國糧農組織副主任歐爾德-達戴（Zitouni Ould-Dada）說：「大多數開發中國家，特別是在農村地區，都缺乏冷藏設備。」

他在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第27屆締約方大會（COP27）中告訴法新社說，改善食物冷藏鏈具有「極大潛力」。

根據這項聯合報告指出，「開發中國家食物冷藏力如果與已開發國家相當，每年將可節挽救1.44億噸的食物」。

報告說，全世界有超過8億人口受到飢餓影響，而估計有14%的食物還沒到消費者手中就已報銷，主要原因就是缺乏有效的冷藏鏈。

報告指出，控制食物損失可減少溫室氣體的排放，因為這麼做壓低了農業部門的甲烷排放量。甲烷是造成氣候暖化的一大主因。

根據聯合國報告，2017年與缺乏冷藏有關的碳排總量為10億噸，約占當年所有溫室氣體排放量的2%。

歐爾德-達戴說，更好的冷藏設施「不僅對環境有益，而且對農民的收入也有好處」，讓農產品能保存更久再予以使用或銷售。

報告作者群提到了幾個改進冷藏鏈的成功案例。

例如奈及利亞的「冷藏倉儲」 （ColdHubs）計畫為農民和零售商建造54個太陽能冷藏空間，在2020年挽救了4萬2000多噸的食物。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111113