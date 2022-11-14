虎門46元掛牌上櫃 早盤漲幅近8%啟動蜜月行情

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（中央社記者吳家豪台北14日電）系統整合商虎門今天以承銷價每股46元掛牌上櫃，早盤一度上漲逾7.8%、最高來到49.6元，啟動蜜月行情。

虎門提供的系統解決方案包含CAE（計算機輔助工程）、CPC（協同產品商務）及工業4.0，其中CAE占營收比重約8成，CPC與工業4.0營收占比各約1成，客戶產業分布廣泛，涵蓋生技醫療、餐飲、電商等有跨國業務的中小型成長企業，包括藥華醫藥、永豐餘生技、瓦城泰統集團等。

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虎門透過新聞稿表示，隨著物聯網、工業4.0及人工智慧等新興資訊科技的發展，帶動資訊系統整合開發及服務需求，虎門除了擴增更多CAE技術項目，也增加虛實資訊整合方案，協助客戶進行工業4.0自動化及智慧化轉型，持續多元化布局。

虎門2020年與2021年連續2年獲利創新高，每股盈餘分別為新台幣3.66元、3.85元。今年累計前3季營收3.75億元，年增28.34%；稅後淨利4994萬元，年減0.8%；每股稅後盈餘2.72元。10月營收約4480萬元，月減13.31%，年增5.85%；累計前10個月營收4.2億元，年增25.5%。（編輯：趙蔚蘭）1111114