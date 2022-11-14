二期綠能豬舍進度延宕 台糖：持續與大同密切合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北14日電）媒體報導台糖二期農業循環豬場改建計畫恐無法如期於明年底完工，台糖表示，已由經濟部責成國營會每月召開專案管控會議追蹤進度，且台糖與承攬商大同公司雙週會也舉辦逾10次，持續密切合作，力求本案如期如質完工。

媒體報導，台糖投資新台幣107億將全台13座傳統豬舍改建為現代化綠能豬舍（農業循環豬場），二期計畫有7座，受限統包商大同公司經營權頻更迭、缺工人力不足，進度大延宕。經濟部長王美花跳下來緊盯，目前雙方已建立雙週開會報告機制，但台糖內部直言來不及，「2023年完工目標，應該很難達成了。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台糖透過新聞稿說明，台糖第二期豬場改建計畫由大同公司得標承攬，初期該公司設計人力及經驗較不足，造成進度落後，經台糖持續性的溝通協調及追蹤控管，並與專案管理公司及監造公司共同聯審工程細部設計方式，有效時間運用，加上提供第一期豬場改建經驗作為參考，使得雙方的雙週會已有效超趕進度、排除困難。

台糖強調，目前大同已完成進度最慢的細部設計、建照申請及協力廠商發包等作業，後續台糖將與大同保持溝通、密切合作，並協助整合各方資源，全力推動第二期豬場改建計畫如期如質完工。（編輯：潘羿菁）1111114