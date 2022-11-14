前員工PTT爆料疫苗1081元？高端：不實抹黑已報案

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14日有網友以高端離職員工身分，在社群網站PTT貼出「高端疫苗採購價格1081」一文，高端下午發布聲明表示，該文章為不實抹黑，已向調查局檢舉報案。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張良知台北14日電）社群網站PTT Gossiping看板，今天有人以高端離職員工身分貼出「高端疫苗採購價格1081」一文，並張貼合約。高端下午發布聲明表示，該文章為不實抹黑，已向調查局檢舉報案，請外界勿散布不實資訊、助長假消息散布。

高端於聲明稿指出，今天有人假冒高端公司離職員工身分造假散布「高端疫苗採購價格1081」一文，並張貼造假合約，該文章為不實抹黑。高端公司強調，今年6月並無員工離職。該文作者自稱是今年6月離職的前員工、且被要求封口，顯為不實論述。

聲明中提及，高端公司已於10月31日對外說明，國內 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購合約價金與營收認列，也說明並無價差或佣金等任何不法情事。

高端聲明指出，近期各大社群網站盜帳號、散布假消息的現象非常普遍，請民眾勿受騙，請媒體善盡查證義務，切勿助長不實言論散布；若有民眾或機構刻意炒作假消息，持續散布此假消息損及公司名譽，高端公司將委請律師提告，以正視聽。

高端10月31日發布聲明，公開COVID-19疫苗採購價金與營收認列，聲明中指出，換算合約單劑價格約新台幣840元，營收認列約36.4億元，實際營收認列與合約履行價金一致，並無價差或佣金等任何不法情事。（編輯：楊蘭軒）1111114