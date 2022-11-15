華碩施崇棠獲頒台大名譽博士 感謝施振榮領進電腦業

（中央社記者吳家豪台北15日電）電腦品牌廠華碩董事長施崇棠今天獲頒台大名譽博士學位，除了感謝另一半幫忙照顧父母及兒女，他也感謝宏碁集團創辦人施振榮扮演啟蒙恩師，引領他進入電腦產業。

國立台灣大學今天上午於校總區綜合體育館舉行創校94年校慶慶祝大會，由校長管中閔主持，邀請歷任校長及各地校友與會，會中頒發名譽博士學位給台灣鄉土作家黃春明、華碩電腦董事長施崇棠，表彰其卓越成就與貢獻，同時表揚10位傑出校友及頒發學生社會奉獻特別獎。

施崇棠致詞時，回想48年前剛畢業初離母校正要踏出校門，初闖社會的躍躍欲試卻又徬徨不安的心情，有幸選上電腦這條路，躬逢其盛也共同見證台灣個人電腦產業的崛起，期間很長時間不眠不休常睡在公司，透過很多逆向工程把台灣電腦軟硬體技術的基本功建立起來。

他說，「之後在34年前，在一間昏暗的冰菓室裡，我和我的4位徒弟夢想著要開創一個小而美，但電腦技術天下無敵的公司，誕生了華碩電腦。24年前我又夢想著要帶領華碩成為華人引以為傲的全球高科技品牌。」

施崇棠說，今天雖已屆古稀之年，也還在公司內部推動華碩的轉型再造，希望把華碩打造成一個數位新世代備受推崇的科技創新領導企業。華碩離這崇高的夢想與理想還有一大段距離，也還有很多不足及需要不斷努力再進化的地方，「但我們會再接再厲，樂此不疲，不斷向難行門挑戰」。

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回顧這一生的奮鬥過程，施崇棠特別提醒學弟學妹，要永遠保持當初離開母校時內心的那股夢想與熱忱。更重要的是，要在奮鬥中的每一刻勇敢擁抱現實，尤其是遇到逆境時，千萬不能逃避現實，甚至做出投機取巧、有違真心與正道的事。

他強調，只有真正百分之百地擁抱現實，才會發現在現實的限制條件下，其實還是有很多可以做、甚至應該做，而卻不去做或不願去做的事。更奇妙的是，這些事大多走的是難行門，但卻是真正通往成功的正確路徑。（編輯：趙蔚蘭）1111115