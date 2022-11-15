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工商協進會宮城縣振興協會續簽MOU 促台日經貿交流

2022/11/15 17:23
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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）工商協進會今天與日本宮城縣國際經濟振興協會續簽合作備忘錄（MOU），雙方以線上簽署方式完成儀式，並期許持續提升雙方經貿關係、帶動兩地商業觀光及教育交流。

工商協進會發布新聞稿指出，今天與宮城縣國際經濟振興協會舉辦MOU續簽儀式，儀式由工商協進會理事長吳東亮，與宮城縣國際經濟振興協會理事長遠藤信哉，以線上方式完成簽署。

工商協進會說明，宮城縣自2006年與工商協進會首次締結MOU以來，今年為第4次續簽，效期4年，雙方交流逾16年，經貿關係持續提升，同時也帶動兩地商業觀光及教育交流。

工商協進會說，此次MOU內容除將繼續落實雙方經貿、科技、觀光、教育等方面交流合作，更進一步加強地方創生和學生研修旅行，讓雙方合作項目更加多元，進而創造更多商機。

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駐日代表謝長廷以跨海連線方式致賀詞，期許在此新國際局勢與後疫情時代，台灣與日本能在長期信賴基礎之下，加強合作交流，促進產業升級與經濟成長，盼藉續簽此MOU，繼續深化台日不同領域的交流合作關係。

工商協進會指出，此次儀式也邀請日本台灣交流協會代表泉裕泰致賀詞，以及日本宮城縣議會議長菊地惠一與議員石川光次郎等，及工商協進會榮譽理事長林伯豐、副理事長黃教漳、顧問馮寄台、常務理事潘思亮、黃清苑等40餘人見證觀禮。（編輯：潘羿菁）1111115

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