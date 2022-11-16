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台積電ADR勁揚逾10% 法人：留意半年線關卡

2022/11/16 08:14
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（中央社記者張建中台北16日電）美股收高，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚逾10%。法人表示，台積電今天股價表現仍將是市場關注焦點，指數能否挑戰14574點半年線關卡值得留意。

美國通膨壓力趨緩，美股15日收高。道瓊工業指數上揚56.22點，漲幅0.17%；標準普爾指數上漲34.48點，漲幅0.87%；那斯達克指數揚升162.19點，漲幅1.45%；費城半導體指數大漲82.559點，漲幅3.03%。

國內外產業訊息方面，美國億萬富豪巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）公布，已買進價值超過41億美元的台積電ADR，激勵台積電ADR勁揚逾10%，站上80美元。台積電總裁魏哲家10月也自集中交易市場加碼買進200張台積電股票。

半導體零組件通路商大聯大指出，庫存目前在64天的偏高水準，今年下半年將達到高峰；明年隨著供應鏈調整，庫存可望逐步回落到45至50天的正常水準。

電機廠東元預期，明年機電系統業績將持平表現，智慧能源業績可望大幅成長，智慧生活業績將可平穩向上。

法人表示，台積電15日股價大漲35元，貢獻大盤近300點，為盤面焦點，預期今天表現仍將是市場關注的重點，指數能否挑戰14574點半年線關卡值得留意。（編輯：張良知）1111116

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