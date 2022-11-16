HTC元宇宙扎根教育 登上探索頻道秀實力

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（中央社記者江明晏台北16日電）宏達電投入元宇宙領域多年並走入學校，已在全台逾350所學校設立元宇宙相關設備或課程教室，相關成果登上探索頻道Discovery，將在「後疫情時代」專題影片中播出。

宏達電今天由亞太區總經理黃昭穎代表出席參與探索頻道Discovery「後疫情時代」節目首映記者會，透過記錄全台5個創新的故事，看見台灣人如何展現自我優勢並結合技術創新，開創美好生活。

5個故事將接力在節目中登場，並加入數位專家唐鳳、觀察家詹宏志、公衛專家陳其邁等各領域趨勢專家觀點，展現隨著後疫情時代的開啟，「宅科技」中的遠距技術逐漸成為新世代生活中的「快捷鍵」。

早在疫情之前，HTC與台北市仁愛國中攜手打造智慧教學新模式，在Discovery「後疫情時代」專題影片中將可以看到該計畫的成果與應用，HTC導入前瞻性數位學習特色環境，建置示範VR智慧學習教室，將VR沉浸式體驗融合至教學及學習情境模式中，給予學生開放學習模式。

HTC亞太區總經理黃昭穎提到，HTC投入元宇宙領域已經相當多年，結合過去數十年在硬體，軟體與服務等相關技術經驗，打造出來的VIVERSE元宇宙生態，將從內容豐富性，平台多元性，與體驗創新性多角度發展。

他說，過去20年來，全球教育市場受到數位科技發展的影響，延伸出教育科技（Edtech）新領域，在元宇宙的世界裡，資訊傳遞不再只是傳統的看和聽或是閱讀，人們會進到內容裡去體驗，可能是學習，娛樂，甚至是生活和工作。

因此，HTC深耕教育領域，致力於將元宇宙應用帶至學校，並積極培育建構元宇宙人才，更在台灣超過350所中、小學設立具備元宇宙相關設備或課程的教室，讓元宇宙從小扎根。

HTC在過去這段時間透過持續舉辦「元宇宙創新教學研習營」，讓老師和學生更加瞭解元宇宙，並積極增加跨裝置應用的普及性，以降低數位落差。

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宏達電表示，透過Discovery「後疫情時代」專題影片，可進一步瞭解HTC對於元宇宙發展的理念、VIVE Arts團隊在藝術文化保存與藝術教育上的付出、VIVE團隊打造輕巧的沉浸式VR眼鏡－VIVE Flow，讓老師及學生進入元宇宙世界學習變得更容易，以及與VIVERSE團隊在軟、硬體的開發上實踐生動的虛擬角色表情及肢體動作，和創造開放式的VIVERSE元宇宙平台。

「後疫情時代」節目將於11月21日星期一晚上9時於Discovery頻道播出，並陸續於東南亞及日本播送，供各地觀眾收看。（編輯：蘇志宗）1111116