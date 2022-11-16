國銀前3季海外獲利 新加坡據點擠下中國列前3大

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（中央社記者謝方娪台北16日電）國銀前3季海外獲利出爐，由國銀香港據點稅前獲利達新台幣240.6億元奪冠，其次為美國據點稅前獲利82.3億元，第3是新加坡據點稅前獲利39.9億元，首次擠下中國據點位列前3。

本國銀行前3季海外分支機構獲利出爐，根據金管會最新揭露，前3季整體國銀海外據點稅前獲利合計516.5億元，年增21%，表現亮眼。

金管會官員分析，主因今年全球進入升息循環，加上國銀放款動能持續上揚，價、量雙重帶動下，利息淨收益大幅提高，且去年同期國銀海外據點提列備抵呆帳費用較高，以致基期相對較低。

進一步觀察國銀在個別地區獲利表現，前3季國銀香港據點獲利達240.6億元，續居國銀海外獲利金雞母，年增35%；其次為美國據點獲利82.3億元，年增57%，成長動能強勁。

第3名是新加坡據點獲利39.9億元，年增72%；中國據點罕見遭新加坡據點超車，前3季獲利38.5億元，落入第4名，且年減21%。

第5名是國銀柬埔寨據點，前3季獲利25.5億元，年減7%。

國銀中國據點獲利罕見輸給新加坡據點，除了人民幣貶值因素影響外，銀行業者直言，「銀行業對中國曝險持續下降，獲利水準怎麼可能還維持過往水平」。

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銀行業者指出，中國防疫政策、監管政策及美中對抗等因素，都會影響銀行對中國曝險評估，無論是在授信或投資面縮手，相關收益自然會往下降，獲利就會失去支撐。相比之下，銀行業在其他海外據點獲利表現依然強勁，中國據點獲利排名就會往下降。

對照金管會公布國銀對中國曝險，截至今年第3季止，國銀對中國授信、投資及資金拆存總額再降至1兆1868億元、季減84.5億元，對中國曝險占淨值比率降至28.86%、季減0.24個百分點，雙雙續探金管會公布統計以來新低。（編輯：楊蘭軒）1111116