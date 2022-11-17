傳和碩上海部分廠房遭立訊收購 童子賢：空穴來風

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（中央社記者吳家豪台北17日電）東方財富網等陸媒報導，中國代工廠立訊近期已收購iPhone代工廠和碩旗下上海昌碩位於上海浦東康橋工業區的部分廠房；和碩今天向中央社記者澄清，「並無此事」。

和碩董事長童子賢下午出席集團子公司美彤國際新品牌發布會時聽聞此事，僅簡短回應「空穴來風，炒作新聞」。

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立訊從個人電腦（PC）連接器起家，代工版圖不斷擴張，2017年打進AirPods組裝供應鏈，2018年切入iPhone天線和無線充電接收端供應鏈，2020年取得Apple Watch組裝及系統級封裝訂單，於同年收購代工廠緯創旗下緯新資通昆山廠與緯創投資江蘇公司，去年更拿下iPhone 13代工訂單。

日經新聞今年10月報導，為配合蘋果公司逐步擺脫對中國依賴、實現多元化，立訊及旗下單位計劃協助蘋果在印度生產AirPods。不過立訊目前較著重越南的AirPods生產作業，可能會比同業更晚開始認真在印度生產蘋果產品。（編輯：楊凱翔）1111117