餐飲業掀調薪潮 啟動搶人大戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北18日電）隨國境開啟、防疫政策解封，國內餐飲市場恢復疫前水準，多家連鎖餐飲集團如王品、築間、路易莎、漢來美食等紛紛啟動調薪計畫，掀起搶人大戰，因應擴張版圖所需的人力缺口。

民眾逐漸建立「與病毒共存」的心態，餐飲業似乎已告別近3年營運深受疫情干擾的日子，第3季營運紛紛展開強勁反彈，從疫情谷底一躍翻身，同時樂觀看待餐飲內需，啟動更積極的展店計畫，也因此多家餐飲集團調整薪水，展開搶人大作戰。

國內連鎖餐飲龍頭王品集團明年邁向30週年里程碑，董事長陳正輝日前宣布，將以更具競爭力的薪資招募人才，自2023年元旦起，集團正職員工起薪含全勤從2022年的3萬2000元，調升為3萬3000元起，各品牌可依照區域行情、品牌屬性再向上調整，如夏慕尼、陶板屋搶先喊出無經驗可、月薪含全勤3萬4400元的薪資條件，集團起薪調幅3%至7.5%，盼能吸引更多人才加入。

旗下有「漢來海港」自助餐廳等的漢來美食則在今年啟動大幅度調薪，平均調薪幅度約6%，調薪占比達92%，調薪人數約達1500人，個人調薪幅度由1.8%至最高33%，因應明年基本工資調漲，也會有調薪的可能性。

台灣本土咖啡品牌路易莎為吸納人才，早於11月1日啟動調薪計畫，正職人員提高1000元，12月1日則將計時人員時薪從168元提高到176元，比政府從明年1月的調薪規定，提早1個月，明年1月開始則啟動正職人員調薪計畫，而經考試合格的計時人員則提高時薪到180元。

同時，路易莎長期維持正職沒有空班（一般為兩小時）的制度，以便員工能夠充分運用時間賺取更高薪資，如以每天多工作2小時，一個月工作22日，相當於每個月薪水可超過3萬5000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

將於2024年首季規劃興櫃的築間餐飲集團在今年8月宣布調漲2023年基本起薪，從新台幣3萬800元至3萬2000元。築間集團目前員工約達2700人，今年預計將突破3000人，2023年將再招募800人以上，包含店長、儲備幹部和基層服務人員，大搶餐飲人才。

展店計畫部分，築間截至今年10月為止，總店數已達130家，年底之前預計再展店20家以上，預估突破150家以上，明年預計展店數達到180家。（編輯：趙蔚蘭）1111118