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台股開高走低 收跌55.6點

2022/11/21 13:48
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（中央社台北21日電）台北股市今天開高走低，收盤跌55.6點，為14449.39點，跌幅0.38%，成交金額新台幣1770.34億元。

加權指數開盤為14514.71點，盤中最高14530.76點，最低14421.65點；不含金融股指數12437.78點，跌61.98點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.32%、食品股漲0.12%、塑化股漲0.83%、紡織股跌0.88%、機電股跌0.74%、造紙股漲0.55%、營建股漲0.4%、金融股漲0.45%。

委買張數1616萬2701張，委賣張數799萬434張，成交張數451萬3874張。

收盤時上漲450家，下跌424家，持平111家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、期元大S&P原油反1、元大滬深300正2、華新、群創。

漲幅前5名個股為匯僑設計、陞泰、裕隆、北極星藥業-KY、八貫。

跌幅前5名個股為康控-KY、倫飛、期街口布蘭特正2、建碁、中信中國50正2。1111121

#元大
#倫飛
#裕隆
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