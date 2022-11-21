台股開高走低 收跌55.6點
2022/11/21 13:48
（中央社台北21日電）台北股市今天開高走低，收盤跌55.6點，為14449.39點，跌幅0.38%，成交金額新台幣1770.34億元。
加權指數開盤為14514.71點，盤中最高14530.76點，最低14421.65點；不含金融股指數12437.78點，跌61.98點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.32%、食品股漲0.12%、塑化股漲0.83%、紡織股跌0.88%、機電股跌0.74%、造紙股漲0.55%、營建股漲0.4%、金融股漲0.45%。
委買張數1616萬2701張，委賣張數799萬434張，成交張數451萬3874張。
收盤時上漲450家，下跌424家，持平111家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、期元大S&P原油反1、元大滬深300正2、華新、群創。
漲幅前5名個股為匯僑設計、陞泰、裕隆、北極星藥業-KY、八貫。
跌幅前5名個股為康控-KY、倫飛、期街口布蘭特正2、建碁、中信中國50正2。1111121
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