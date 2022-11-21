LINE Bank進軍產險市場 11月底前推汽機車強制險

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（中央社記者吳家豪台北21日電）純網路銀行LINE Bank已取得金融監督管理委員會產險代理業務營業執照，今天預告將於11月底前正式提供機車強制險、汽車強制險服務。

LINE Bank總經理黃以孟透過新聞稿表示，汽機車強制險不但在事故發生後可以救急，更為家庭帶來經濟上的幫助，是每一位開車或騎車族最切身相關議題。

不過，黃以孟引述監理站及保險事業發展中心今年9月統計指出，許多車主忽略投保或忘記續保，LINE Bank期望透過數位投保的便利平台，讓全台車主動動手指即可完成投保。

在產險服務正式推出前，LINE Bank為了帶動市場氣氛，針對機車車主提供抽獎活動，祭出獎金共新台幣18萬元。

黃以孟10月4日出席LINE CONVERGE 2022年度記者會時表示，民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間養成零接觸習慣，對於網路投保的接受度攀升，有62%以上民眾願意透過網路投保，帶動網路投保件數與金額逐步成長。（編輯：林興盟）1111121