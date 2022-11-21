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中國鬆綁防疫封控不樂觀 亞股大多收黑

2022/11/21 19:23
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（中央社香港21日綜合外電報導）中國出現半年來首宗COVID-19死亡病例，引發投資人擔憂，北京為了防堵疫情，可能在全國各地恢復對經濟大為不利的嚴格封控措施。亞洲股市今天大多應聲收低。

法新社報導，中國政府本月鬆綁了一些COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫措施後，市場原本寄望中國將逐漸恢復開放。但北京一名87歲染疫男性昨天病歿，打亂了投資人的如意算盤。

中國多地近來確診病例大增，使得當局打算放鬆管制、減少外籍人士入境隔離時間及取消普篩的計畫，面臨了考驗。北京近幾日已將當地一些居民封控在家，並將一些人移往隔離中心。

先前因為中國出現防疫鬆綁跡象，加上美國通貨膨脹率下降，使得投資人看好美國聯邦準備理事會（Fed）將開始放緩升息速度，激勵全球股市本月普遍有不錯表現。

然而，數名美國央行官員很快接續警告，為了讓通膨率從40年高點降回較能承受的水準，有必要採取更多行動。

儘管美國股市上週收盤上漲，但未能在本週開場提振投資人信心，市場注意力轉向聯準會將在本週稍晚公布的最近一次政策會議紀錄。

中國收緊封控，對香港股市打擊尤其明顯，恆生指數今天收盤挫跌1.9%；上海股市也收跌0.4%。雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉和雅加達同樣收黑。

吉隆坡股市收低，因為馬來西亞大選結果未出現明確贏家，不確定性增加。

東京股市收盤則小漲0.2%，威靈頓和曼谷股市也皆逆勢收高。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111121

#中國
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