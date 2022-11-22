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外資布局金融股 加碼聯電台積電

2022/11/22 18:16
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（中央社記者吳家豪台北22日電）台股今天開低走高，終場上漲92.81點，收在14542.2點。外資及陸資買超新台幣5.9億元，買超前10名個股以永豐金1.96萬張最多，金融股占6檔，並加碼聯電9222張、台積電1680張。

台股今天開低下跌逾70點，早盤一度失守14400點整數關卡，在電子及金融股回神下，指數急拉走高突破半年線反壓，站上14500點大關及5日線14513點，終場上漲92.81點，收在14542.2點，漲幅0.64%，成交值新台幣1903.61億元。

外資今天買超族群集中在金融股、與陸股連動ETF（指數股票型基金），前10名依序為永豐金、元大金、元大滬深300正2、國票金、開發金、聯電、中鋼、興富發、兆豐金、新光金。外資另買超台積電1680張，排在第29名。

外資賣超族群以避險反向ETF、面板及電子代工廠為主，前10名個股依序為元大台灣50反1、友達、群創、鴻海、英業達、中興電、欣興、北極星藥業-KY、台泥、仁寶。

投信今天賣超9.23億元，減碼前5名個股包括華新、統一、台泥、英業達、永豐金。（編輯：楊蘭軒）1111122

#永豐金
#聯電
#台積電
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