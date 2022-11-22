台灣最佳國際品牌價值調查 台達電連12年入選

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（中央社記者賴言曦台北22日電）2022年台灣最佳國際品牌價值調查今天揭曉，台達電子連續第12年入選，今年品牌價值較2021年再提升8%，達4.26億美元，創下連續10年成長的佳績。

台灣最佳國際品牌價值調查由經濟部工業局主辦，並由國際專業品牌鑑價機構Interbrand協助執行。

台達品牌長郭珊珊透過新聞稿表示，公司由零組件供應商成功轉型為系統整合方案的提供者；現在，更貼近使用者，從工業品牌拓展至商業品牌，業務範疇涵蓋電動車充電、智能樓宇、微電網與再生能源，打造以人為本、健康、安全的智慧城市。

台達指出，在剛落幕的第27屆聯合國氣候會議上，台達成功在官方談判區舉辦周邊會議與行動倡議座談，將台達的儲能解決方案與珊瑚復育成果向國際發聲，並與全球氣候倡議意見領袖交流分享。

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此外，台達持續用創新貢獻節能減碳，2010年至2021 年出貨的產品累計為客戶節省359億度電，相當於為全球減碳約1901萬噸。

台達指出，公司積極以科技打造健康節能建築，累計至今已在全球打造32棟綠色廠辦及學術捐建的綠建築、2座經認證的高效率綠色資料中心、經認證的15棟廠辦綠建築及5棟學術捐建綠建築，2021年共節電1809萬度電，約當減少1萬1142噸碳排。（編輯：楊蘭軒）1111122