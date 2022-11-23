華碩展示前瞻教育方案 許先越：與新世代共學創新

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（中央社記者吳家豪台北23日電）電腦品牌廠華碩今天舉辦Think Next工作坊頒獎典禮，展示前瞻教育解決方案，華碩共同執行長許先越表示，盼藉此搭建與新世代的橋梁，透過探討不同議題，讓企業與新世代共學、激盪創新解決方案。

華碩今年發起「華碩創思未來ASUS Think Next」計畫，攜手華碩基金會及台灣設計研究院舉辦徵件比賽，邀請大專院校學生以「Alpha世代數位共學新方案」為題進行提案，獲全台69間不同校系、118名學生提出90件作品，徵選結果經華碩團隊、教師、家長及專家顧問共同決選。

許先越表示，華碩的使命與願景，董事長施崇棠有非常明確的宣示，最重要的是讓消費者使用華碩產品時感到幸福，也就是以人為本的概念。

他說，疫情某種程度上加速數位化進程，疫情開始時，台灣管控得相對不錯，民眾都正常上班上課，還沒感受到壓力。後來非常多學校開始採取遠距教學，更深刻體認到教學現場的改變。

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許先越表示，當初選擇「數位共學新方案」議題，是為了與新世代消費者有更深入的交流與互動，也希望透過這次活動，把新世代消費者的想法融入產品。

許先越指出，為了因應新變化與需求，華碩基金會舉辦偏鄉教學、捐贈電腦，未來希望Think Next活動可以每年固定舉辦，探討不同議題或透過不同方式呈現，思考如何與新世代消費者一起共創數位生活。（編輯：翟思嘉）1111123